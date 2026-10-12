Ambala News: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग सुनाए

अंबाला। छावनी की रामबाग गौशाला में तीसरे दिन श्रीमद्भागवत कथा आयोजित हुई। इस दौरान कथा व्यास जगदीशानंद शास्त्री महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के वामन अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्म के बारे में बताया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के पावन प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन सुनाया। उन्होंने वामन अवतार का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और राजा बलि को भक्ति का महत्व समझाने के लिए वामन रूप धारण किया था। भगवान ने तीन पग भूमि मांगकर अपने विराट स्वरूप से तीनों लोकों को नाप लिया। इससे अहंकार त्यागने और समर्पण की प्रेरणा मिलती है।श्रीराम जन्म का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ। संवाद

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