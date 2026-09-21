Ambala News: नमो क्रिकेट लीग का आगाज, ग्रुप-1 के मुकाबले में वाइकिंग इलेवन जीता

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अंबाला सिटी। पुलिस लाइन मैदान में रविवार देर शाम नमो क्रिकेट लीग का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विजेता टीम की ट्रॉफी का अनावरण किया और दोनों टीमों के कप्तानों की मौजूदगी में टॉस करवाकर लीग की औपचारिक शुरुआत की। मैदान में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया।मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अंबाला मंडी इलेवन और परशुराम इलेवन के बीच टॉस करवाकर किया। लीग का पहला दिन रोमांच से भरपूर रहा। ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के मुकाबले पूरे उत्साह के साथ खेले गए। ग्रुप-2 के मैच फ्लड लाइट्स की दूधिया रोशनी में हुए, जिसे देखने भारी भीड़ उमड़ी। ग्रुप-1 के फाइनल मुकाबले में वाइकिंग इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम फहराया।आज से रात 9 बजे तक चलेंगे मुकाबलेलीग के संयोजक अनुभव अग्रवाल ने बताया कि क्रिकेट सभी का पसंदीदा खेल है और अंबाला में इसका आयोजन होना गर्व की बात है। उन्होंने खेल प्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। सोमवार से रोजाना सुबह 9 से रात 9 बजे तक मुकाबले खेले जाएंगे।सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बंधा समांशुभारंभ अवसर पर पुलिस विभाग की ऑर्केस्ट्रा टीम और स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्या भारती स्कूल की भांगड़ा टीम की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह में विशिष्ठ अतिथि एसपी अजीत सिंह शेखावत, एचएपी कमांडेंट तान्या सिंह आदि को सम्मानित किया गया।