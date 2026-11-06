शहीद स्मारक पीढि़यों को वीरों के शौर्य की देता रहेगा प्रेरणा : शाह

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अंबाला। 1857 की क्रांति के गुमनाम नायकों के बलिदान की गाथा को बयां करने वाला ऐतिहासिक शहीद स्मारक आखिरकार राष्ट्र को समर्पित हो गया है।केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीरवार को अंबाला छावनी में इस भव्य स्मारक का औपचारिक लोकार्पण किया। यह राष्ट्रीय स्थल देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों के शौर्य और त्याग की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को देता रहेगा।इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल, ऊर्जा, परिवहन एवं मंत्री अनिल विज, हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी सहित हरियाणा केबिनेट के दो मंत्री छोड़ सभी उपस्थित रहे।कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ हुई।