Ambala News: बेटी ट्रेन में छूटी तो मां का रो-रोकर हुआ बुरा हाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:42 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:42 AM IST
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अंबाला। छठ पर्व पर बिहार घर लौट रही एक मां-बेटी अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जनसेवा एक्सप्रेस की भारी भीड़ के कारण बिछड़ गईं। बिहार के सहरसा निवासी गीता ने बताया कि वह 18 वर्षीय बेटी कविता के साथ प्लेटफार्म-2 पर ट्रेन में सवार होने पहुंची थीं। भीड़ के बीच पहले बेटी कविता किसी तरह ट्रेन में चढ़ गई। उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे पर धक्का-मुक्की के दौरान उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफार्म पर गिर गईं। ट्रेन चल पड़ी और बेटी अंदर ही रह गई। बेटी से बिछड़ने पर गीता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। जीआरपी कर्मियों और यात्रियों ने उन्हें ढांढस बंधाया। संवाद
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