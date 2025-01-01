Ambala News: भीड़ नियंत्रण के लिए दो प्रमुख ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच

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उत्तर पश्चिम रेलवे के आदेशानुसार ट्रेन नंबर 12486 श्रीगंगानगर-नांदेड एक्सप्रेस में 28 नवंबर को दो थर्ड एसी/स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। वापसी में ट्रेन नंबर 12485 नांदेड-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस में तीन दिसंबर को अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।वहीं, पश्चिम रेलवे की ओर से ट्रेन नंबर 19223/19224 साबरमती-कटरा एक्सप्रेस में 12 नवंबर को अतिरिक्त थर्ड एसी और सेकेंड क्लास कोच लगाए जाएंगे।उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि संबंधित मंडलों को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में कोचों की जानकारी अपडेट करने और स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद