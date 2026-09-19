Ambala News: भगवान वामन द्वार के हिस्से रखे, राजनैतिक श्रेय लेने की होड़

विज्ञापन

अंबाला का प्रसिद्ध एवं पारंपरिक वामन द्वादशी मेला इस बार 21 सितंबर से तीन दिवसीय आयोजन के रूप में शुरू होने जा रहा है। शहर को सजाने-संवारने की कड़ी में नगर निगम ने कालका चौक पर पहले बने अस्थाई द्वार को हटाकर नए सिरे से तैयार भगवान वामन द्वारा को स्थापित करने का काम शुक्रवार को शुरू किया।जैसे ही द्वार के भारी हिस्सों को लगाने की खबर मिली, कांग्रेस नेता विनोद धीमान और स्थानीय वार्ड सदस्य मौके पर मिठाइयां लेकर पहुंच गए। कांग्रेसियों का दावा है कि अंबाला शहर के विधायक निर्मल सिंह ने विधानसभा में इस द्वार के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई थी, जिसके बाद यह कार्य संभव हो पाया है। दूसरी ओर, निर्माण स्थल पर भाजपा नेता भी पहुंचे और द्वार स्थापना का श्रेय लेते हुए जश्न मनाने लगे। मेले के शुभारंभ से पहले ही तैयार हो रहे इस प्रवेश द्वार ने शहरवासियों में उत्साह भरा है। संवाद