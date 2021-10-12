Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Lakshmi and Ganesh Puja from 5:54 pm to 7:50 pm

लक्ष्मी और गणेश पूजन शाम 5:54 से रात 7:50 बजे तक

Sun, 08 Nov 2026 01:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Lakshmi and Ganesh Puja from 5:54 pm to 7:50 pm
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। दीपोत्सव का पावन पर्व रविवार को अत्यंत शुभ संयोगों में मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य गिरीश आहूजा ने बताया है कि 8 नवंबर की शाम को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी, इसलिए इसी दिन मुख्य दिवाली पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मुख्य लक्ष्मी-गणेश पूजन शाम 5:54 बजे से रात 07:50 बजे तक रहेगा। यह स्थिर लग्न वृषभ काल का मुहूर्त है।
कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:29 बजे से आरंभ होगी। यह तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे समाप्त होगी। दिवाली की रात धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी, बुद्धि के दाता भगवान गणेश और धनपति कुबेर जी की विशेष पूजा-अर्चना का विधान है।
विज्ञापन

पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं। व्यापार, कारखाने और ऑफिस पूजन के लिए कुंभ लग्न के तहत दोपहर 1:27 बजे से दोपहर 2:54 बजे तक का समय उत्तम है। यह समय व्यापारी वर्ग, बहीखाता और प्रतिष्ठान पूजन के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed