Ambala News: प्रह्लाद की अटूट भक्ति और वामन लीला का किया वर्णन

अंबाला सिटी। शहर के सेक्टर-8 स्थित श्री कृष्ण कृपा गीता मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा के चौथे दिन भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। वृंदावन से पधारे कथावाचक गोविंद मोदगिल शास्त्री ने भक्त प्रह्लाद की अटूट भक्ति का वर्णन किया। उन्होंने देवासुर संग्राम और भगवान वामन अवतार की लीला भी बताई।शास्त्री ने कहा कि हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बावजूद प्रह्लाद की ईश्वर भक्ति अडिग रही। प्रह्लाद ने नवधा भक्ति से समाज को धर्म का नया मार्ग दिखाया। वामन लीला में राजा बलि से तीन पग भूमि मांगने के पीछे आध्यात्मिक रहस्य समझाया गया। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया भजन पर श्रद्धालु झूम उठे। मुख्य यजमान जगदीश सचदेवा व हैप्पी चावला ने परिवार सहित भागवत पूजन किया।