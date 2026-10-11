पितृ ऋण चुकाना मनुष्य का कर्तव्य : आचार्य धर्मेंद्र

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अंबाला सिटी। शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या पर उत्तरपथ स्थित श्रीराम मंदिर में एक विशेष आयोजन किया गया। इसमें अज्ञात और अनाथ दिवंगत आत्माओं को तिलांजलि व तर्पण अर्पित किया गया। जयतु भारतम् संस्था ने लगातार तीसरे वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आचार्य धर्मेंद्र कुमार के सानिध्य में पंचांग पूजा और विधि-विधान से कार्यक्रम शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तिल-जौ से तर्पण दिया गया। हवन-यज्ञ के माध्यम से समस्त जीवों की आत्मिक शांति और सद्गति की कामना की गई। आचार्य धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पितृ ऋण चुकाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि यह अनुष्ठान समाज में सुख-शांति और प्राकृतिक आपदाओं से क्षेत्र की रक्षा के लिए है। इस अवसर पर विहिप के बॉबी गोयल, आनंद प्रकाश, संजीव बंसल सहित कई शहरवासी उपस्थित रहे। संवाद