फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Accused arrested for stealing bike from parking lot

Ambala News: पार्किंग से बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 03:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:15 AM IST
विज्ञापन
Accused arrested for stealing bike from parking lot
अंबाला। एंटी-वेहिकल थेफ्ट टीम ने स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को काबू किया है। आरोपी से चोरीशुदा बाइक बरामद कर ली है। जांच अधिकारी एएसआई देवेंद्र कुमार ने बताया कि ओम नगर निवासी नीरज कुमार की शिकायत पर 3 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता की बाइक 2 अगस्त को लाइब्रेरी पार्किंग से चोरी हुई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फजैलपुर गांव निवासी आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन


हेरोइन तस्करी में एक और आरोपी गिरफ्तार
नारायणगढ़। सीआईए टीम ने 22 ग्राम 50 मिलिग्राम हेरोइन तस्करी के मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए प्रभारी कर्मबीर सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ने पहले आरोपी राहुल उर्फ लवली को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 अक्तूबर को मामले से जुड़े दूसरे आरोपी पुष्प कुमार को भी काबू किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि के दौरान तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed