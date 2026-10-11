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Ambala News: आज से शुरू हुआ निशुल्क दस दिवसीय मेडिकल कैंप

Sun, 11 Oct 2026 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:17 AM IST
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Free 10-day medical camp started today
अंबाला सिटी। शारदीय नवरात्रि के शुभ आगमन पर विश्व शांति सेवा एवं सम्मान संगठन परिवार की ओर से श्री महाकाली मां दुख भंजनी मंदिर के प्रांगण में 12वें निशुल्क दस दिवसीय मेडिकल कैंप का शुभारंभ शनिवार को हो गया। यह कैंप सरस्वती सरोवर ट्रस्ट सोसायटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन संध्या छह बजे से आठ बजे तक चले इस कैंप में विभिन्न कुशल चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दीं। डॉक्टर सौरव कुमार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से रोगियों का उपचार और निशुल्क दवा वितरण किया गया। वहीं, डॉ. संदीप भारद्वाज ने एक्यूप्रेशर पद्धति से, डॉ. विपिन गौतम ने रक्तचाप-शुगर जांच व इलेक्ट्रो होम्योपैथी परीक्षण, डॉ. मिस अमन शर्मा ने आयुर्वेद और नाड़ी परीक्षण तथा डॉ. मोहित मित्तल ने दांतों की जांच व परामर्श प्रदान किया। संवाद
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