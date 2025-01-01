Ambala News: सुंदर नगर में पड़ा मिला राजमार्ग का क्रैश बैरियर

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अंबाला। सुंदर नगर स्थित एक खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएचएआई) का चोरी हुआ डब्ल्यू-बीम क्रैश बैरियर पड़ा मिला है।

लोगों ने बताया कि उन्हें संभावना है कि चोरों ने इसे काटने और कबाड़ में बेचने की नीयत से मोड़कर छिपा रखा है। जिस स्थान पर क्रैश बैरियर पड़ता है, वह क्षेत्र सार्वजनिक सड़क के पास स्थित है। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना पुलिस व एनएचएआई के अधिकारियों को दी है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां तक कि कोई देखने तक नहीं आया है। लोगों का कहना है कि एनएचएआई की कीमती संपत्ति चोरी होकर कबाड़ माफिया के पास पहुंचने की कगार पर है, लेकिन अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। नागरिकों ने तुरंत पुलिस कार्रवाई और बैरियर को जब्त करने की मांग की है।

संवाद न्यूज एजेंसी