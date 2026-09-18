Ambala News: दो निर्माणाधीन मकानों से हजारों का सामान चोरी

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न्यू पटेल नगर निवासी नरेंद्र सिंह और अशोक विहार निवासी राजकुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी दुकानों/मकानों का निर्माण कार्य चल रहा था। चोर वहां से पानी की फिटिंग की टूटियां, पाइप, बिजली के तार, स्विच बोर्ड, लाइटें और एक एसी ले उड़े। पीड़ितों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। संवाद

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अंबाला। चोरों ने अशोक विहार स्थित दो निर्माणाधीन मकानों से 12 सितंबर की रात को करीब 80 हजार रुपये का सेनेटरी, बिजली का सामान और एसी चोरी कर लिया। दोनों मालिकों की शिकायत पर महेश नगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।