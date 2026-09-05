Ambala News: सरकारी श्रमिक कैंटीन के शीशे तोड़ राशन व सामान चोरी

विज्ञापन





फिरोजपुर निवासी रमता देवी ने बताया कि वह राधा स्वयं सहायता समूह के जरिये 10 महिलाओं के साथ श्रम विभाग द्वारा संचालित इस कैंटीन में 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराती हैं। बुधवार शाम 5 बजे कैंटीन बंद कर वे घर गई थीं। वीरवार सुबह 8 बजे पहुंचीं तो शीशा टूटा मिला। सीसीटीवी फुटेज में तड़के 4 बजे एक चोर साथ लगते निर्माणाधीन रेस्टोरेंट की शटरिंग के सहारे कैंटीन में घुसता दिखाई दे रहा है। चोर ने कैमरों के तार भी काट दिए। चोर तीन सिलिंडर, एक भट्टी, 30 किलो दाल, नौ लीटर तेल, एक कट्टा चावल, 98 स्टील प्लेटें, फराटा पंखा और 1800 रुपये के सिक्के ले गया। संवाद

विज्ञापन

नारायणगढ़। वीटा डेयरी के समीप स्थित सरकारी श्रमिक कैंटीन का शीशा तोड़कर घुसे चोर सिलिंडर, पंखा, राशन और गल्ले में रखे सिक्के समेट कर ले गए। जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।