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Ambala News: हॉकी में बेटियों को दूसरा स्थान इशिका चुनी गईं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

Thu, 05 Nov 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:38 AM IST
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Girls get second place in hockey, Ishika selected as the best player
हॉकी कोचिंग सेंटर अंबाला छावनी की ​हॉकी ​खिलाड़ी कोच के साथ। कोच
अंबाला। छावनी के हॉकी कोचिंग सेंटर की खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंबाला की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया।इशिका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं। इस टीम में प्रभजोत, पुष्पा, अमिषा और अंशिका शामिल थीं। अंशु, सोनी, लक्ष्मी, चांदनी, अनुष्का, रूही, नैंसी और नैना जैसी अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी राज्य स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
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ये सभी खिलाड़ी छावनी के फारूका खालसा स्कूल में हॉकी कोच जितेंद्र से प्रशिक्षण ले रही हैं। हरियाणा दिवस के अवसर पर हॉकी अंबाला द्वारा अंबाला छावनी में एक अंडर-17 सिक्स-ए-साइड हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में भी इन खिलाड़ियों का दबदबा रहा।
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राष्ट्रीय खिलाड़ी इशिका ने टूर्नामेंट में पांच गोल दागे। उन्हें उनके बेहतरीन खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार और नकद राशि मिली। इशिका और अनुष्का पिछले चार वर्षों से हॉकी सीख रही हैं। अन्य खिलाड़ी पिछले एक साल से अभ्यास कर रही हैं।
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इन खिलाड़ियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके संघर्ष की कहानी बताती है। अपने कॅरिअर के बारे में इशिका ने बताया कि उसके पिता एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। प्रभजोत के पिता चालक के रूप में काम करते हैं। पुष्पा, अमिषा, सोनी, अंशु, नैना और नैंसी के पिता मजदूरी करते हैं। संवाद
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