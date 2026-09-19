Ambala News: सीएम के कार्यक्रम में पर्चे लहराने पर दो आप नेताओं पर प्राथमिकी

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अंबाला सिटी के जेल रोड पर वीरवार को मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें सीएम नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। सीएम ने जैसे ही मंच पर बोलना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रजनीश शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष विशाल ने सीएम सर हमारी भी सुनिए कर के आवाज लगाना शुरू कर दिया। वह अपने हाथों में अंबाला की समस्याओं पर पर्चे लेकर खड़े थे। जिसमें सड़कों पर गड्ढे व अन्य समस्याएं लिखी थीं। इसके बाद उन्होंने वह पर्चे हवा में उछाल लिए। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आप नेताओं के मुताबिक उन्हें पूरी रात हिरासत में रखा। इसके बाद देर रात्रि को उनके खिलाफ शांतिभंग की धारा में केस दर्ज कर लिया। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। बलदेव नगर थाना के कार्यकारी प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि दोनों आप नेताओं के खिलाफ शांतिभंग की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।आप नेताओं ने उपायुक्त से मिलकर अपनी बात रखीसीएम के कार्यक्रम में पर्चे लहराने पर गिरफ्तार किए गए आप नेताओं को पुलिस ने अदालत वीरवार शाम को अदालत में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अन्य नेता एसडीएम के पास पहुंचे तो उन्होंने जमानती न होने की बात कहते हुए जमानत नहीं दी। इसके बाद आप नेताओं ने उपायुक्त से मिलकर अपनी बात रखी। उपायुक्त के निर्देश पर दोनों आप नेताओं को जमानत मिल गई। संवाद