Ambala News: दिन और रात फसल की पहरेदारी किसानों की बनी मजबूरी

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी के मोहड़ा स्थित नई अनाज मंडी में धान की आवक और खरीद के मुकाबले उठान धीमी गति से हो रहा है। मंडी में अब तक 17500 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 8,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।एजेंसी की ढिलाई के कारण महज 2,000 मीट्रिक टन यानी केवल 25 प्रतिशत धान का ही उठान हो पाया है। उठान शुरू हुए 10 दिन बीत जाने के बाद भी गति न पकड़ने से मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। मंडी में जगह भर जाने के कारण किसान सूखी धान को बोरियों में भरकर रखने और पहरेदारी करने को मजबूर हैं। उठान न होने से नई आवक के लिए फड़ खाली नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मंडी परिसर में अव्यवस्था फैल रही है।बोले किसानगांव जनेतपुर निवासी किसान गुरमेल सिंह ने बताया कि उन्हें मंडी में धान लाए 10 दिन हो चुके हैं। अब तक धान की उठान नहीं होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।गांव शहदपुर के किसान जगदीश ने बताया कि वह आठ दिन से मंडी में हैं। उठान न होने के कारण गाड़ियों में बिस्तर रखकर रातें काटनी पड़ रही हैं। धान पूरी तरह सूख चुकी है और बोरियों में पैक है, लेकिन उठान का कोई अता-पता नहीं है।मंडी में अब तक 17500 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, 8000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और 2000 क्विंटल धान उठान हो चुका है।नीरज भारद्वाज, सचिव, मोहड़ा अनाज मंडी अंबाला छावनी।