Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Event organized at Gurdwara Panjokhra Sahib

Ambala News: गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में समागम का आयोजन

Tue, 17 Nov 2026 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Event organized at Gurdwara Panjokhra Sahib
अंबाला सिटी। शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब में धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। समागम में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत कर गुरु चरणों में शीश नवाया और सुख-समृद्धि की अरदास की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ हुई। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब के हजूरी रागी जत्थों ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। कथावाचकों ने गुरु के जीवन, उनके उपदेशों और मानवता की सेवा के संदेश पर प्रकाश डालते हुए संगत को गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed