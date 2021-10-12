Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Break-in at biotech company; thieves break window lock and make off with 500 meters of copper wire

Ambala News: बायोटेक कंपनी में सेंधमारी, खिड़की का लॉक तोड़कर 500 मीटर कॉपर वायर ले गए चोर

Tue, 17 Nov 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Break-in at biotech company; thieves break window lock and make off with 500 meters of copper wire
शहजादपुर। थाना पंजोखरा के अंतर्गत गांव जटवाड़ स्थित एलवटा बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अज्ञात चोर खिड़की का लॉक तोड़कर करीब 500 मीटर कॉपर वायर चोरी कर ले गए। पुलिस ने कंपनी मैनेजर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के जग्गी गार्डन निवासी मैनेजर विपिन कुमार ने चौकी पटवी में दी शिकायत में बताया कि 23-24 अक्तूबर की रात चोरों ने कंपनी की खिड़की का लॉक तोड़ा और भीतर से करीब 400 मीटर कॉपर वायर का एक बंडल व एक्सटेंशन बोर्ड की करीब 100 मीटर कॉपर वायर काटकर चोरी कर ली। सुबह साढ़े नौ बजे कंपनी पहुंचने पर चोरी का पता चला। कंपनी में सीसीटीवी कैमरे न लगे होने के कारण चोरों का सुराग नहीं लग सका। पंजोखरा थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 305 और 331(4) के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed