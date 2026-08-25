Ambala News: घर के बाहर बुजुर्ग महिला पर गाय का हमला, घुटना खिसका

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दर्द से कराह रही बुजुर्ग को परिजनों ने छावनी के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया है। घायल के पोते सिमरन ने बताया कि सांस लेने की भी दिक्कत होने के कारण ऑपरेशन के लिए समय दिया गया है। अंबाला में दो दिनों के भीतर गोवंश के हमले का यह दूसरा बड़ा मामला है।पोता बोला- पालतू गाय ने मारा, मालिक ने गली में छोड़ा थाघायल बुजुर्ग कृष्णा के पोते सिमरन ने बताया कि मंगलवार को सुबह के समय कृष्णा देवी घर से बाहर निकलीं थीं। तभी गली में एक पालतू गाय घूम रही थी और अचानक पीछे से हमला कर दिया। सींग फंसने के कारण कृष्णा देवी घुटने के बल सड़क पर गिरकर चोटिल हो गईं। सिमरन ने बताया कि यह गाय पहले भी कई बार गली में आने-जाने वालों पर हमला कर चुकी है। अक्सर गाय का मालिक दूध निकालने के बाद उसे गलियों में छोड़ देता है। यह पता नहीं है कि आखिर यह गाय किसकी है। नगर परिषद को गायों को गलियों में छोड़ने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए।एक दिन पहले बच्ची पर किया था हमला, 18 टांके आए थेअंबाला में नगर परिषद की लापरवाही के कारण सड़कों व तंग गलियों में घूम रहे पशु लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। महज 30 घंटे पहले ही शहर में एक सांड ने 10वीं कक्षा की स्कूली छात्रा खुशी को सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया था, जिसके सिर व माथे पर गंभीर चोटें आईं और 18 टांके लगाने पड़े थे। दो दिन में लगातार हुए इन दो हादसों से स्थानीय निवासियों में रोष है। लोगों का कहना है कि शहर की सड़कों और रिहायशी इलाकों में बेसहारा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा रहा।