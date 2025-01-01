Ambala News: टांगरी उफान पर, रात को पहुंच सकता है 22,000 क्यूसिक पानी... अलर्ट जारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:15 AM IST
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अंबाला। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण टांगरी नदी में एक बार फिर पानी आने की सूचना है। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अलर्ट के अनुसार देर रात तक नदी में 22,000 क्यूसेक पानी पहुंचने का अनुमान है। टांगरी नदी का डेंजर लेवल 15,400 क्यूसेक (7 फीट) है।
पानी का बहाव खतरे के निशान से ऊपर जाते ही तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है और तटबंधों के करीब बसी कॉलोनियों को खाली करने की चेतावनी जारी की गई है।
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कराई जा रही मुनादी
नदी में पानी बढ़ने से टांगरी बांध के किनारे के आसपास के दर्जनों रिहायशी इलाके सीधे प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि बांध के भीतर या नदी के बेहद करीब रह रहे लोग तुरंत अपना जरूरी सामान, दवाएं और दस्तावेज लेकर सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। पुलिस और नगर परिषद की टीमें लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी करवा रही हैं। वहीं, किसी भी आपात स्थिति या जलभराव की सूचना के लिए कंट्रोल रूम व 112 डायल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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वर्जन
पहाड़ों में बारिश के कारण टांगरी नदी में पानी आने की संभावना है। इसलिए नजदीकी क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मौके के हालात पर नजर भी रखी जा रही है।
- सुखविंदर सिंह, एसडीओ, सिंचाई विभाग
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पानी का बहाव खतरे के निशान से ऊपर जाते ही तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है और तटबंधों के करीब बसी कॉलोनियों को खाली करने की चेतावनी जारी की गई है।
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कराई जा रही मुनादी
नदी में पानी बढ़ने से टांगरी बांध के किनारे के आसपास के दर्जनों रिहायशी इलाके सीधे प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि बांध के भीतर या नदी के बेहद करीब रह रहे लोग तुरंत अपना जरूरी सामान, दवाएं और दस्तावेज लेकर सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। पुलिस और नगर परिषद की टीमें लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी करवा रही हैं। वहीं, किसी भी आपात स्थिति या जलभराव की सूचना के लिए कंट्रोल रूम व 112 डायल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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वर्जन
पहाड़ों में बारिश के कारण टांगरी नदी में पानी आने की संभावना है। इसलिए नजदीकी क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मौके के हालात पर नजर भी रखी जा रही है।
- सुखविंदर सिंह, एसडीओ, सिंचाई विभाग