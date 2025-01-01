Ambala News: ई-बसों की चार्जिंग समस्या हल, अब समय पर चार्ज होकर दौड़ेंगी बसें

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अंबाला। अंबाला में अब इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग को लेकर आ रही समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। आधी-अधूरी चार्जिंग के कारण सड़कों पर दौड़ने वाली बसों को अब समय पर पूरी चार्जिंग मिलेगी, जिससे यात्रियों को भी बस सेवा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंबाला छावनी बस अड्डा परिसर में स्थापित नए चार्जिंग स्टेशन पर दो चार्जर लगाकर चार्जिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।नए चार्जिंग स्टेशन के चालू होने से न केवल अंबाला, बल्कि पड़ोसी जिलों पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र डिपो से आने-जाने वाली ई-बसों को भी फायदा मिलेगा। अंबाला में कुल 35 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा स्वीकृत है। इनमें से 25 बसों का संचालन वर्तमान में विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है, जबकि 10 नई बसें हाल ही में अंबाला पहुंची हैं। इन 10 नई ई-बसों को भी जल्द ही नए निर्धारित मार्गों पर चलाया जाएगा।सिटी बस अड्डे पर पहले से तीन चार्जर मौजूदइससे पहले सिटी बस अड्डा परिसर में बने चार्जिंग स्टेशन पर तीन चार्जर लगे हुए थे, लेकिन वहां तकनीकी खामियों और लोड के कारण बसें पूरी तरह चार्ज नहीं हो पा रही थीं। आधी-अधूरी चार्जिंग के साथ सड़कों पर दौड़ने के कारण समय पर न पहुंचने का जोखिम बना रहता था। कालका मार्ग की बसों को कई बार पंचकूला में चार्ज करना पड़ता था। छावनी बस अड्डे के इस नए स्टेशन से अब इस बड़ी समस्या से स्थायी तौर पर निजात मिल गई है।अंबाला छावनी बस स्टैंड पर स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशन पर दो चार्जर लगाए गए हैं। इस चार्जिंग स्टेशन को इलेक्ट्रिक बसों के लिए चालू कर दिया गया है। - मनमोहन, इलेक्ट्रिक बस इंचार्ज, बस स्टैंड अंबाला छावनी।