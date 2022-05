{"_id":"6274546135e33729e91c359a","slug":"the-links-of-the-explosive-case-found-in-ambala-are-related-to-the-terrorists-caught-in-karnal","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: करनाल में पकड़े गए आतंकियों से जुड़ी हैं अंबाला में मिले हैंड ग्रेनेड और आईईडी मामले की कड़ियां","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 06 May 2022 04:19 AM IST