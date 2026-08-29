Noida News: पूूर्व पुलिसकर्मियों के लिए पेंशनर्स कक्ष शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:55 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:55 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और पुलिस संगठन के साथ बेहतर संवाद के लिए पुलिस लाइन्स गौतमबुद्धनगर में शनिवार को नवस्थापित पेंशनर्स कक्ष शुरू किया गया है। पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह ने पेंशनर्स कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को पुलिस संगठन की अमूल्य धरोहर बताया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के पास लंबे समय का अनुभव, कार्यकुशलता और सेवा भावना है। उनके अनुभवों और सुझावों का उपयोग पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में किया जा सकता है। कार्यक्रम में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अजय कुमार, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय शैव्या गोयल, सहायक पुलिस आयुक्त लाइन्स शकील मोहम्मद मौजूद रहें।
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ग्रेटर नोएडा। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और पुलिस संगठन के साथ बेहतर संवाद के लिए पुलिस लाइन्स गौतमबुद्धनगर में शनिवार को नवस्थापित पेंशनर्स कक्ष शुरू किया गया है। पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह ने पेंशनर्स कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को पुलिस संगठन की अमूल्य धरोहर बताया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के पास लंबे समय का अनुभव, कार्यकुशलता और सेवा भावना है। उनके अनुभवों और सुझावों का उपयोग पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में किया जा सकता है। कार्यक्रम में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अजय कुमार, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय शैव्या गोयल, सहायक पुलिस आयुक्त लाइन्स शकील मोहम्मद मौजूद रहें।