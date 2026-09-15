Ambala News: सड़क हादसे में कॉलेज जा रही छात्रा की मौत, भाई गंभीर घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:33 AM IST
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अंबाला। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मोहड़ा के पास सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार भाई व बहन को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 वर्षीय नर्सिंग की छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी चालक ट्रक लेकर भाग गया।
पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि मोहड़ी गांव (शाहबाद) निवासी नवीन कुमार (26) अपनी चचेरी बहन नैना प्रथम वर्ष को बाइक पर जीएमएन कॉलेज छोड़ने जा रहा था। सुबह करीब 9 बजे जैसे ही उनकी बाइक एनएच-44 पर फोरस कंपनी के पास पहुंची तो पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों और परिजनों की मदद से दोनों को छावनी के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने नैना को मृत घोषित कर दिया। नवीन को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। परिजनों ने बताया कि दोनों हेलमेट लगाए हुए थे।
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मोहड़ा चौकी से जांच अधिकारी कृष्ण लाल ने बताया कि मृतक छात्रा के चाचा सुरेंद्र कुमार के बयानों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रक और चालक की तलाश की जा रही है।
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पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि मोहड़ी गांव (शाहबाद) निवासी नवीन कुमार (26) अपनी चचेरी बहन नैना प्रथम वर्ष को बाइक पर जीएमएन कॉलेज छोड़ने जा रहा था। सुबह करीब 9 बजे जैसे ही उनकी बाइक एनएच-44 पर फोरस कंपनी के पास पहुंची तो पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।
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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों और परिजनों की मदद से दोनों को छावनी के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने नैना को मृत घोषित कर दिया। नवीन को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। परिजनों ने बताया कि दोनों हेलमेट लगाए हुए थे।
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मोहड़ा चौकी से जांच अधिकारी कृष्ण लाल ने बताया कि मृतक छात्रा के चाचा सुरेंद्र कुमार के बयानों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रक और चालक की तलाश की जा रही है।