Ambala News: सड़क हादसे में कॉलेज जा रही छात्रा की मौत, भाई गंभीर घायल

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पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि मोहड़ी गांव (शाहबाद) निवासी नवीन कुमार (26) अपनी चचेरी बहन नैना प्रथम वर्ष को बाइक पर जीएमएन कॉलेज छोड़ने जा रहा था। सुबह करीब 9 बजे जैसे ही उनकी बाइक एनएच-44 पर फोरस कंपनी के पास पहुंची तो पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों और परिजनों की मदद से दोनों को छावनी के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने नैना को मृत घोषित कर दिया। नवीन को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। परिजनों ने बताया कि दोनों हेलमेट लगाए हुए थे।मोहड़ा चौकी से जांच अधिकारी कृष्ण लाल ने बताया कि मृतक छात्रा के चाचा सुरेंद्र कुमार के बयानों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रक और चालक की तलाश की जा रही है।