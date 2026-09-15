Ambala News: गूंगा बनकर एनआईसी के निदेशक की कार लेकर भागा, आधा किमी दूर गाड़ी छोड़ 1.30 लाख लेकर फरार

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पंचकूला निवासी सतपाल शर्मा एनआईसी हरियाणा में वरिष्ठ निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे वह अपनी पत्नी के साथ सेक्टर-7 स्थित सीएम ज्वैलर्स शोरूम में खरीदारी करने आए थे। सामान पसंद करने के बाद वह दोपहर करीब 2:20 बजे पैसे लेने अपनी कार के अंदर गए।जब वह कार में बैठकर नकदी गिन रहे थे, तभी पास में खड़ी एक अन्य गाड़ी को उसका चालक बाहर निकालना चाह रहा था लेकिन जाम के कारण नहीं निकल पा रही थी। सतपाल उस कार को निकलने की जगह देने के लिए अपनी कार आगे-पीछे करने लगे, तभी बाहर खड़ा एक अज्ञात व्यक्ति, जो उन्हें कार में पैसे गिनते देख चुका था, मदद के बहाने पास में आया।ठग ने गूंगा होने का नाटक करते हुए सतपाल की कार को पार्किंग से बाहर निकालने में मदद करने का इशारा किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही सतपाल गाड़ी से बाहर निकलकर रास्ता बताने लगे, ठग ने अचानक गाड़ी दौड़ा ली और भाग गया। वारदात की सूचना मिलते ही सेक्टर-9 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ठग की तलाश शुरू की। पुलिस को कार तो करीब आधा किलोमीटर दूर मिल गई, लेकिन उसमें रखे 1.30 लाख रुपये गायब थे और ठग भी भाग चुका था।वर्जनशिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।- निर्मल कुमार, जांच अधिकारी, थाना सेक्टर-9, अंबाला सिटी