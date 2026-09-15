Ambala News: बंद घर में मिला अधेड़ का शव जांच में जुटी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:25 AM IST
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अंबाला। छावनी के सुंदरनगर स्थित एक बंद घर से पुलिस को 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान रमनदीप सिंह के तौर पर हुई है जो कि बेटे के साथ रहते थे।
वह महेशनगर में जूते बेचने का कारोबार करते थे। घटना के समय बेटा घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पुलिस ने नागरिक अस्पताल के डेड हाउस में रखवा दिया है।
मौत के कारण की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पड़ाव थाना प्रभार प्रवीण आर्य ने बताया कि मामले की जांच जारी है। मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है या फिर कोई अन्य कारण है, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है और इसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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वह महेशनगर में जूते बेचने का कारोबार करते थे। घटना के समय बेटा घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पुलिस ने नागरिक अस्पताल के डेड हाउस में रखवा दिया है।
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मौत के कारण की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पड़ाव थाना प्रभार प्रवीण आर्य ने बताया कि मामले की जांच जारी है। मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है या फिर कोई अन्य कारण है, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है और इसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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