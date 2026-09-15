Ambala News: बंद घर में मिला अधेड़ का शव जांच में जुटी पुलिस

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वह महेशनगर में जूते बेचने का कारोबार करते थे। घटना के समय बेटा घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पुलिस ने नागरिक अस्पताल के डेड हाउस में रखवा दिया है।मौत के कारण की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पड़ाव थाना प्रभार प्रवीण आर्य ने बताया कि मामले की जांच जारी है। मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है या फिर कोई अन्य कारण है, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है और इसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। संवाद