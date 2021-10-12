फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Child abducted 12 days ago recovered from Cantonment Railway Station

Ambala News: छावनी रेलवे स्टेशन से 12 दिन पहले अगवा बच्चा बरामद, दो आरोपी काबू

Mon, 14 Sep 2026 01:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Child abducted 12 days ago recovered from Cantonment Railway Station
अंबाला। छावनी रेलवे स्टेशन से 2 सितंबर को अपहृत बच्चे को घरौंडा के सदरपुर गांव से बरामद कर जीआरपी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी की टीम ने 110 किलोमीटर के दायरे में 60 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
विज्ञापन

पहली फुटेज में स्टेशन के अंदर से आरोपी आठ साल के बच्चे को बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए दिखे। इसके बाद बाइक के नंबर के आधार पर जीआरपी आरोपियों तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी अशोक कुमार उर्फ शौकी और प्रवीण कुमार ने बताया कि वह भेड़-बकरी पालन का काम करते हैं।
विज्ञापन

वह बच्चे को रेलवे स्टेशन के अंदर से कुरकुरे खिलाने का लालच देकर बाइक पर बैठाकर ले गए। इसके बाद उससे जबरन मजदूरी करवा रहे थे। जीआरपी के अनुसार, बिहार के नालंदा जिले के रहमानपुर निवासी मुन्ना मांझी 2 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे अपने परिवार के साथ पटना जाने वाली ट्रेन में सवार हो रहे थे। स्टेशन पर भीड़ के कारण हड़बड़ी में उनका 8 वर्षीय बेटा स्टेशन पर ही छूट गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

काफी दूर जाने के बाद जब परिजनों को बच्चा नहीं मिला, तो उन्होंने लौटकर खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पिता ने लिखित शिकायत जीआरपी को दी। जीआरपी ने गलत तरीके से कैद करने की धारा 127(6) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed