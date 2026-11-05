Ambala News: श्री विश्वकर्मा मंदिर में समारोह 10 नवंबर को

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उन्होंने बताया कि समारोह की शुरुआत सुबह चार बजे प्रभात फेरी कार्यक्रम से होगी। इसके बाद सुबह आठ बजे हवन यज्ञ और ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा। सुबह दस बजे समिति के सदस्य सुमन सैनी और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। इस अवसर पर पंजाबी गायक भजनों के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा का गुणगान करेंगे।मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद विशाल भंडारा आयोजित होगा। समिति ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। संवाद