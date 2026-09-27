Ambala News: सीए-11 ने जीता खिताब 21,000 का मिला पुरस्कार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

करीब 80 टीमों ने इस क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। अंतिम दिन सुपर-8 से लेकर फाइनल तक रोमांचक मुकाबले हुए। विजेता सीए-11 अब पंचकूला में होने वाले अगले चरण में खेलेगी। यह अगला चरण 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक आयोजित होगा। लीग अध्यक्ष अनुभव अग्रवाल ने बताया कि इस लीग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है।उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल इस लीग को और बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना है। प्रतियोगिता के दौरान पुलिस इलेवन, सीए-11, सुदर्शन-11 और कलरहेडी जैसी टीमों ने खेल भावना का प्रदर्शन किया। प्रायोजकों ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए।समापन समारोह में कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा शामिल थीं। महिला मोर्चा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रिचा भी उपस्थित रहीं। संवाद