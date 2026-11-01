Ambala News: त्योहारी सीजन में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। महंगाई के इस दौर में त्योहारी सीजन के मद्देनजर सराफा बाजार के ज्वैलर्स ने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कमर कस ली है। खरीदारों को राहत देने और बाजार में रौनक बनाए रखने के लिए दुकानदारों द्वारा एक से बढ़कर एक छूट और विशेष ऑफर्स की पेशकश की जा रही है। इन प्रयासों का सकारात्मक असर अब बाजार पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, जिससे बाजार में खरीदारी का माहौल बना हुआ है।स्वर्णकार सभा सराफा बाजार के प्रधान राकेश वर्मा ने बताया कि त्योहारों दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए विशेष रियायतें दी हैं। जो ग्राहक तुर्की, कुंदन या फिर राजकोट के आधुनिक और पारंपरिक डिजाइन पसंद कर रहे हैं, उन डिजाइनों को तैयार करने में लगने वाली मजदूरी ग्राहकों से काफी कम ली जा रही है। यह कमी ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा रही है। इसके अलावा, हीरे की ज्वेलरी पर सीधे तौर पर 25 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। राकेश वर्मा ने यह भी बताया कि इस बार चांदी के दामों में भी राहत मिली है।पुरानी दुकान के विशेष ऑफर्ससराफा बाजार के ज्वैलर्स शीश पाल भोला ने जानकारी दी कि उनकी यह दुकान करीब 80 साल पुरानी है। इस पुरानी विरासत के चलते उनके साथ पीढ़ियों से पुराने और भरोसेमंद ग्राहक जुड़े हुए हैं। ये ग्राहक हर खास मौके पर खरीदारी के लिए उनकी दुकान पर ही आते हैं। इस त्योहारी सीजन में शीश पाल भोला अपने ग्राहकों को बाजार भाव से काफी कम सोने की दर पर आभूषण उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही, न्यूनतम मेकिंग शुल्क पर भी आभूषण दिए जा रहे हैं। शीश पाल भोला की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग बढ़-चढ़कर सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। इन विशेष छूटों और कम दरों के कारण खरीदारों की संख्या में वृद्धि हुई है।