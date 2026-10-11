Ambala News: अग्रवाल फैलोशिप क्लब को 5 लाख देने की घोषणा

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अग्रवाल फैलोशिप क्लब को अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मंत्री ने महाराजा अग्रसेन को नमन किया और उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दीं।यह समारोह स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया था। मंत्री विज ने समारोह को संबोधित करते हुए अग्रवाल समाज के योगदान की सराहना की। उन्होंने समाज के कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्रद्धालु भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सभी ने महाराजा अग्रसेन के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शोभायात्रा के दौरान पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखा गया।समाज का संकल्पमंत्री अनिल विज ने अग्रवाल समाज के महत्वपूर्ण योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और श्रद्धालुओं ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। शोभायात्रा ने शहर में एक सकारात्मक और उत्साहपूर्ण वातावरण बनाया। यह जयंती समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।