Ambala News: ओएचई स्किल एक्सीलेंस स्पर्धा में अंबाला मंडल प्रथम

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अंबाला। उत्तर रेलवे की ओर से आयोजित ओएचई (ओवरहेड इक्विपमेंट) स्किल एक्सीलेंस प्रतियोगिता में अंबाला मंडल ने पहला स्थान हासिल किया है। पूरे उत्तर रेलवे के 84 ओएचई डिपो के बीच आयोजित इस कड़े मुकाबले में अंबाला मंडल की टीम ने अपनी तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के बल पर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतियोगिता सितंबर 2026 माह के दौरान आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ओएचई अनुरक्षण (मेंटेनेंस) तथा आपातकालीन ब्रेकडाउन रिस्टोरेशन के दौरान कर्मचारियों के तकनीकी कौशल को बढ़ाना और परिचालन सुरक्षा को और मजबूत करना था।प्रतियोगिता के दौरान टीमों को कई चुनौतीपूर्ण कार्यों से गुजरना पड़ा। इसमें कॉन्टैक्ट एवं कैटेनरी वायर स्प्लाइसिंग, ब्रैकेट व स्टे-आर्म इंसुलेटर रिप्लेसमेंट तथा कैंटिलीवर एवं एटीडी रिप्लेसमेंट जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल ओएचई गतिविधियां शामिल थीं। अंबाला मंडल के कर्मचारियों ने इन सभी पैमानों पर त्वरित और सटीक प्रदर्शन कर बाजी मारी। इसकी सराहना की जा रही है।