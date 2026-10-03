Ambala News: अमन मिस्टर और ईशा बनीं मिस फ्रेशर

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अंबाला सिटी। एसए जैन (पीजी) कॉलेज में साइंस फोरम की ओर से नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर्स पार्टी का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. मुकेश त्रेहन ने विज्ञान संकाय के नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बैच पहनाए और विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ सांस्कृतिक व रचनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रंगारंग प्रस्तुतियों और रोमांचक प्रतियोगिताओं के बीच अमन ने मिस्टर फ्रेशर और ईशा ने मिस फ्रेशर का खिताब अपने नाम किया। वहीं, अनुराग मिस्टर पर्सनैलिटी, अमनदीप मिस पर्सनैलिटी और गीता मिस चार्मिंग चुनी गईं। कार्यक्रम का सफल आयोजन डॉ. सरोज रानी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। संवाद