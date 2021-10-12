Ambala News: एसटीएफ अधिकारी बनकर की दोस्ती, 25 लाख के गहने चुराए

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अंबाला। शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर व खुद को पंजाब एसटीएफ का एन्काउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी बनकर एक युवती को दोस्ती के बहाने फंसा लिया, फिर उसके घर से 25 लाख के सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए।शिकायत के अनुसार, आरोपी ने युवती को पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लिया। इसके बाद दोनों ने सांठ-गांठ कर युवती के दस्तावेजों पर लोन भी ले लिया और धोखे से उसके भाई के मोबाइल पर आए ओटीपी का इस्तेमाल किया। इसके बाद युवती चंडीगढ़ में आरोपी के साथ पीजी लेकर रहने लगी।युवती के पिता की शिकायत और आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के बाद थाना महेश नगर पुलिस ने युवती और उसके दोस्त के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस को दी शिकायत में छावनी के बीडी फ्लोर मिल (हरी नगर) निवासी नानक चंद ने बताया कि वे अपनी 24 वर्षीय बेटी रितु के लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान रितु ने शादी.कॉम पर अपनी प्रोफाइल बनाई।जुलाई 2026 में विद्युत उर्फ विशाल नाम के एक युवक ने उससे संपर्क किया। युवक ने खुद को पंजाब एसटीएफ जालंधर में तैनात एन्काउंटर स्पेशलिस्ट बताया और मोहाली फेज-2 में अपना आवास होना जाहिर किया। आरोपी ने 80 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का झांसा देकर परिवार का विश्वास जीत लिया और नवरात्र में अपने परिजनों संग शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए आने का वादा किया।