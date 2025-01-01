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Ambala News: सड़क हादसे में ट्रक चालक की माैत

Sun, 04 Oct 2026 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:07 AM IST
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Truck driver dies in road accident
अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन घायल दयाराम। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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साहा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिंग रोड पर शनिवार शाम मीठापुर के पास ट्रक ने आगे चल रही ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रक पलट गया।
इस दुर्घटना में ट्रक चालक रिंकू शर्मा (35), निवासी चौधरी कॉलोनी, जगाधरी (यमुनानगर) की माैत हो गई। जबकि ट्रॉली चालक घायल हो गया। घायल ट्रॉली चालक दया राम (33), निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है।
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पुलिस के अनुसार, दया राम दो वर्षों से एनएचएआई में कच्चे कर्मचारी के तौर पर बतौर चालक कार्यरत है। वह मोहड़ा के पास चल रहे निर्माण कार्य से ट्रॉली में सामान लेकर मीठापुर प्लांट की ओर आ रहा था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया।
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घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और साथी कर्मचारियों ने दोनों घायलों को कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां डाक्टरों ने जांच के बाद रिंकू शर्मा को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल दया राम का उपचार जारी है। सूचना मिलते ही साहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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