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Ambala News: एक्टिवा खड़ी करने पर दो पक्षों में झगड़ा

Wed, 11 Nov 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:29 AM IST
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Altercation between two parties over the parking of an Activa
अंबाला सिटी के देव समाज कॉलेज में मारपीट करते लोग। सोशल मीडिया
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। देव समाज कॉलेज के सामने एक्टिवा पार्क करने को लेकर सुरक्षाकर्मी और एक व्यक्ति के बीच हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और उनके बीच जमकर लात-घूंसे चले। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक व्यक्ति ने कॉलेज के मुख्य गेट के ठीक बाहर अपनी एक्टिवा पार्क कर दी थी। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने इस पर आपत्ति जताते हुए वाहन हटाने को कहा, जिस पर दोनों में तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ी कि मौके पर समर्थकों की भीड़ जुट गई और हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने घटना का वीडियो मोबाइल में बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी डाला गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है।
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