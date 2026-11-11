Ambala News: विज के हस्तक्षेप से दिवाली बाद मिला नगर परिषद कर्मचारियों को वेतन

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अंबाला। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सख्त रुख और त्वरित हस्तक्षेप के बाद नगर परिषद कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों के खातों में आखिरकार दिवाली के बाद वेतन जमा कर दिया गया है।दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर वेतन न मिलने के कारण नगर परिषद कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा था। खाता विभाग की कथित लापरवाही और हीला-हवाली की वजह से कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। आक्रोशित कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर सीधे कैबिनेट मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई और विभाग के रवैये पर एतराज जताया।कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री अनिल विज ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द भुगतान के निर्देश दिए। विज के आदेशों के बाद नगर परिषद के खाता अधिकारी खुद बैंक पहुंचे और तकनीकी व प्रशासनिक अड़चनों को दूर करवाकर कर्मचारियों के खातों में सैलरी ट्रांसफर करवाई।कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण कर्मचारियों का वेतन अटक गया था। बैंक जाकर समस्या का निवारण करवा दिया गया है और कर्मचारियों के खाते में वेतन डलवा दिया गया है।- गौरव चोपड़ा, खाता अधिकारी, नप सदर, अंबाला।