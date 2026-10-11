Ambala News: धान काट रही महिला को सांप ने डंसा अस्पताल में भर्ती

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38 वर्षीय दर्शनी खेत में धान की कटाई का कार्य कर रही थीं। इसी दौरान अचानक घास-फूस के बीच से निकले एक सांप ने उनके पैर में डंस लिया। सांप के काटते ही महिला दर्द से कराह उठी और खेत में काम कर रहे अन्य किसानों व जमींदार का ध्यान उस ओर गया।लोगों ने बिना देर किए महिला को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने दर्शनी का उपचार शुरू कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर अस्पताल पहुंच जाने के कारण महिला की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और फिलहाल उसका इलाज जारी है। संवाद