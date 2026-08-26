Ambala News: चंडीगढ़ से लखनऊ के बीच आज चलेगी रक्षाबंधन विशेष ट्रेन

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यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में 17 कोच जोड़े गए हैं। इनमें एसी टू टियर का 1, एसी थ्री टियर 1, स्लीपर क्लास 6, जनरल सामान्य कोच 7 और एसएलआर के 2 कोच लगाए जाएंगे। अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से नियमित ट्रेनों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम होगा और पर्व पर यात्रियों को सुगम व सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिल सकेगा।समय सारिणीट्रेन नंबर 04546 चंडीगढ़-लखनऊ स्पेशल 27 अगस्त को चंडीगढ़ से शाम 7:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन यानी 28 अगस्त को सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04545 लखनऊ-चंडीगढ़ स्पेशल 28 अगस्त को दोपहर 1 बजे लखनऊ से चलकर अगले दिन रात 2:10 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहरावयह ट्रेन अपने सफर के दौरान अंबाला मंडल के अंतर्गत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन मुख्य रूप से अंबाला छावनी, बराड़ा, जगाधरी वर्कशॉप, यमुनानगर-जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों पर रुकेगी। इससे आसपास के जिलों के यात्रियों को भी आवागमन में राहत मिलेगी।