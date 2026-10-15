Ambala News: गाय ने 9 साल की बच्ची को उठाकर पटका, 4 दांत टूटे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:48 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:48 AM IST
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अंबाला। तोपखाना परेड क्षेत्र में मंगलवार रात नौ साल की बच्ची पर गाय ने हमला कर दिया। बच्ची के चार दांत टूट गए और मुंह पर चोटें आईं। उसका नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बच्ची मिशित की मां मनीषा ने बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोस की दो पालतू गाय आपस में लड़ रही थी। अचानक एक गाय ने मिशित को चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाय ने बच्ची को हवा में उछाला और पटक दिया। संवाद
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बच्ची मिशित की मां मनीषा ने बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोस की दो पालतू गाय आपस में लड़ रही थी। अचानक एक गाय ने मिशित को चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाय ने बच्ची को हवा में उछाला और पटक दिया। संवाद
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