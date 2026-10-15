Ambala News: छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक

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छात्रों को व्यायाम करने के लिए किया प्रेरितनारायणगढ़। राजकीय महाविद्यालय की एनसीसी इकाई द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत फिट इंडिया स्पोर्ट्स सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में शारीरिक फिटनेस, खेल भावना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था। इस दौरान कैडेट्स ने वार्म-अप, दौड़, आउटडोर खेल और व्यायाम में हिस्सा लिया। वक्ताओं ने युवाओं को नियमित व्यायाम करने और खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। संवादसमाज में न्याय व समानता पर दिया जोरबराड़ा। उगाला गांव के लाला अमी चंद मोंगा मेमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ में महिला अपराधों की रोकथाम व कानूनी जागरूकता पर विशेष व्याख्यान हुआ। हरियाणा महिला आयोग की सदस्य डॉ. अनुकंपा गर्ग ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की जबकि एडवोकेट अंजू शर्मा विशिष्ट अतिथि रहीं। डॉ. गर्ग ने विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा कानूनों और अधिकारों की जानकारी दी। एडवोकेट अंजू शर्मा ने समाज में न्याय व समानता पर जोर दिया। कॉलेज चेयरमैन केएल सैनी व एमडी कमल-राहुल ने अतिथियों का स्वागत किया। संवाद