Ambala News: बाइक चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार

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महिला का पर्स लूटने के दो आरोपी पकड़ेअंबाला सिटी। थाना बलदेव नगर पुलिस ने महिला का पर्स व मोबाइल लूटने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। पीड़ित महिला ने 5 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रेम नगर के पास अज्ञात बदमाशों ने उनका पर्स लूट लिया। उसमें नकदी और मोबाइल फोन रखा था। एएसआई जसबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और साक्ष्यों की मदद से दो आरोपियों गांधी कॉलोनी निवासी महेश कुमार उर्फ मेसू और तारा अस्पताल निवासी विशाल उर्फ शीनू को काबू किया। संवादघर से चोरी करने का आरोपी रिमांड परअंबाला। थाना महेशनगर क्षेत्र के विकास पुरी इलाके में एक घर से नकदी चोरी होने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि चोरी की गई रकम और वारदात में शामिल अन्य लोगों का सुराग लगाया जा सके। मुख्य सिपाही संजीव कुमार ने बताया कि संदीप निवासी विकासपुरी ने 12 अक्तूबर को शिकायत दी थी कि 7 अक्तूबर को उनके घर में बैड की दराज से अज्ञात चोरों ने रकम चुरा ली। महेशनगर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए संभालखा गांव निवासी साहिल उर्फ लालू को गिरफ्तार किया। संवाद