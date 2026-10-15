Ambala News: स्लोगन से नशे के खिलाफ किया जागरूक

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अंबाला सिटी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वूमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान स्लोगन से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। सोसाइटी अध्यक्षा वीना ढल ने कहा कि समाज से नशे जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए माता-पिता से विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि अभिभावक बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें बुरी संगत से बचाएं। इस अवसर पर सरला सैनी, दर्शना रानी, विपिन नागपाल, आशिता, मैडम नारंग और वीना चड्ढा आदि मौजूद रहे। संवाद