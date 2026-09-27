Ambala News: हॉकी प्रतियोगिता में डीएवी स्कूल के 5 खिलाड़ियों ने जीता रजत पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:03 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। 59वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में स्कूल के पांच विद्यार्थियों ने रजत पदक हासिल किया है।
प्रतियोगिता के तहत हॉकी गर्ल्स कैटेगरी का आयोजन 16 से 18 सितंबर तक सिरसा में किया गया था। इस प्रतियोगिता में अंबाला जिले की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए पुलिस डीएवी स्कूल की छात्राओं नव्या और साक्षी ने मैदान पर बेहतरीन खेल कौशल का परिचय दिया।
दोनों खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बल पर टीम ने फाइनल तक का सफर तय कर रजत पदक पर कब्जा जमाया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. विकास कोहली ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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वहीं, हॉकी बॉयज श्रेणी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 21 से 23 सितंबर को रोहतक में आयोजित की गई। इस स्पर्धा में पुलिस डीएवी स्कूल के खिलाड़ियों भविष्य, अरमान और सक्षम ने अपनी उत्कृष्ट तकनीक और टीम भावना का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने विपक्षी टीमों को कड़ी टक्कर देते हुए रजत पदक हासिल किया। विद्यार्थियों की इस सफलता पर विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल है।
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अंबाला सिटी। पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। 59वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में स्कूल के पांच विद्यार्थियों ने रजत पदक हासिल किया है।
प्रतियोगिता के तहत हॉकी गर्ल्स कैटेगरी का आयोजन 16 से 18 सितंबर तक सिरसा में किया गया था। इस प्रतियोगिता में अंबाला जिले की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए पुलिस डीएवी स्कूल की छात्राओं नव्या और साक्षी ने मैदान पर बेहतरीन खेल कौशल का परिचय दिया।
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दोनों खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बल पर टीम ने फाइनल तक का सफर तय कर रजत पदक पर कब्जा जमाया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. विकास कोहली ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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वहीं, हॉकी बॉयज श्रेणी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 21 से 23 सितंबर को रोहतक में आयोजित की गई। इस स्पर्धा में पुलिस डीएवी स्कूल के खिलाड़ियों भविष्य, अरमान और सक्षम ने अपनी उत्कृष्ट तकनीक और टीम भावना का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने विपक्षी टीमों को कड़ी टक्कर देते हुए रजत पदक हासिल किया। विद्यार्थियों की इस सफलता पर विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल है।