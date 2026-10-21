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Ambala News: हॉकी के ट्रायल में 36 खिलाड़ियों का चयन

Wed, 21 Oct 2026 01:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:56 AM IST
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36 players selected in hockey trials
सर मैडम बोल रही हैं कि डिटेल और फोटो अमन सर के पास है लेकिन अमन सर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं कई
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए रविवार को हॉकी टीमों के चयन के ट्रायल आयोजित किए गए। इन ट्रायलों में जिलेभर से आए 100 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुल 36 खिलाड़ियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है।
ये ट्रायल अंबाला सिटी स्थित पुलिस लाइन मैदान में हुए। जिला खेल अधिकारी रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि 50 लड़के और 50 लड़कियों ने पंजीकरण कराया था। खिलाड़ियों ने टीम में जगह बनाने के लिए शानदार खेल कौशल दिखाया। चयन समिति ने फिटनेस, तकनीक और मैदान पर प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद 18 लड़कों और 18 लड़कियों का चयन हुआ। चयनित खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में अंबाला का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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जिलेभर से आए खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सभी खिलाड़ियों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन किया। चयन समिति ने हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। फिटनेस और तकनीक के साथ मैदान पर प्रदर्शन भी परखा गया। इस प्रक्रिया के बाद ही 36 खिलाड़ियों को चुना गया।
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