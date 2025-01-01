Ambala News: बाइक सवार युवक के बैग से मिले 32 दुलर्भ कछुए

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यमुनानगर। वन्य जीवों की तस्करी के खिलाफ पुलिस और वन्य जीव विभाग बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बाइक सवार युवक से 32 दुर्लभ कछुए बरामद किए गए हैं। इनमें 22 इंडियन स्टार टॉरटोइज और 10 ब्लैक पॉन्ड टर्टल शामिल हैं।वन्य जीव विभाग निरीक्षण लीलू राम ने बताया कि मंगलवार देर रात बजे पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान ईएचसी गुरदीप ने बाइक पर एक व्यक्ति को बैग लेकर जाते हुए देखा। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम आनंद मार्केट निवासी आयुष सैनी बताया। आयुष अपना बैग और बाइक मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें कछुए भरे हुए थे। दोनों ही प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित हैं।उन्होंने बताया कि दोनों ही प्रजातियों को अवैध रूप से पकड़ना, रखना या इनकी तस्करी करना कानूनन अपराध है। कछुओं की बरामदगी की सूचना वन्य जीव विभाग को दी गई। इसके बाद कलेसर वन्य जीव विभाग के वन्य जीव संरक्षक संजीव कुमार और वन्य जीव रक्षक सुमीत कुमार मौके पर पहुंचे और बरामद कछुओं को विभागीय प्रक्रिया के तहत अपने कब्जे में लिया।पुलिस ने दर्ज की एफआईआरमामले में थाना सिटी यमुनानगर में आरोपी आयुष सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2, 9, 39, 42, 44, 49B, 50, 51 और 57 लगाई गई हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।