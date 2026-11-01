फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   2 youths arrested with 10 stolen bikes

Ambala News: चोरी की 10 बाइक के साथ 2 युवक गिरफ्तार

Sun, 01 Nov 2026 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
2 youths arrested with 10 stolen bikes
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

अंबाला सिटी। वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए-1 टीम ने वाहन चोरी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रेम नगर निवासी अमित ने 7 अक्तूबर को थाना बलदेव नगर में शिकायत दर्ज कराई थीकि 5 अक्तूबर को डेंटल क्लीनिक के पास से अज्ञात चोर उनकी मोटरसाइकिल चुरा ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच सीआईए-1 को सौंप दी। सीआईए-1 प्रभारी निरीक्षक परमवीर सिंह के मार्गदर्शन में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ अभि (निवासी मसिगन, जिला पटियाला, पंजाब) को दबोच लिया। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी के साथी आकाशदीप सिंह (निवासी बहादुरपुर, देवीगढ़, पंजाब) का नाम सामने आया, जिसे 30 अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी और पटियाला क्षेत्र से चुराई गई कुल 10 बाइकें बरामद की गईं। अम्बाला पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed