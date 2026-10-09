Ambala News: सात खेल विधाओं में 1390 खिलाड़ियों ने प्रतिभा का किया प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। हरियाणा खेल महाकुंभ के लिए जिला स्तरीय खेल ट्रायल शुरू हो गए हैं। ट्रायल के दूसरे दिन सात खेल विधाओं में करीब 1390 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इनमें एथलेटिक्स, कुश्ती, खो-खो, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, जूडो और हैंडबॉल शामिल थे।जिला खेल विभाग की ओर से आयोजित इन ट्रायल में सुबह से ही युवाओं और उनके अभिभावकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने खिलाड़ियों के पंजीकरण, शारीरिक दक्षता और तकनीकी मूल्यांकन के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। विभाग के वरिष्ठ प्रशिक्षकों की देखरेख में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया से ट्रायल्स संपन्न हुए। प्रत्येक खेल श्रेणी में खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए एथलीटों ने अपनी तकनीकों और रणनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन किया।आगामी ट्रायल और बदलावट्रायल्स की कड़ी में नौ अक्तूबर को सात अन्य खेल विधाओं के लिए चयन प्रक्रिया होगी। इनमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, कबड्डी, भारोत्तोलन और वुशु जैसी प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं। खेल विभाग ने इन परिसरों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका उद्देश्य सभी खिलाड़ियों को समान और निष्पक्ष अवसर देना है।तलवारबाजी ट्रायल की नई तिथितलवारबाजी ट्रायल्स की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले यह ट्रायल आठ अक्तूबर को होना था। अब तलवारबाजी का ट्रायल 13 अक्तूबर को आयोजित होगा। जिला खेल विभाग ने किसी कारण से इस प्रतियोगिता के ट्रायल की समय-सीमा में संशोधन किया है। जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने आयोजन की सफलता और खिलाड़ियों की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया।