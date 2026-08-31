Gorakhpur News: 400 रुपये के लेन-देन में युवक की पीटकर हत्या

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बेटे और दामाद के सामने बेरहमी से पीटने का पत्नी ने लगाया आरोपगोरखपुर/महराजगंज। गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल सखनी टोला रोहुआ में शनिवार शाम कच्ची शराब के 400 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गंभीर हालत में घर पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई। मामले में मृतक की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाते हुए गुलरिहा पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।मृतक की पहचान महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के गोनहा टोला सेंदुअहवा निवासी मेवालाल प्रजापति (38) के रूप में हुई है। पत्नी राजमती के मुताबिक, शनिवार शाम करीब पांच बजे मेवालाल अपने नौ वर्षीय बेटे अंश व दामाद दिलीप के साथ चिकन लेने रोहुआ घाट गए थे। ग्रामीणों के अनुसार, जंगल सखनी टोला रोहुआ निवासी आरोपी कच्ची शराब बनाकर बेचता है। आरोप है कि मेवालाल ने वहां शराब पी थी। इसी दौरान 400 रुपये के बकाए को लेकर आरोपी से विवाद हो गया। पत्नी का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी ने ने मेवालाल को जान से मारने की नीयत से बेरहमी से पीटा। उस समय उनका बेटा और दामाद भी मौके पर मौजूद थे। मारपीट के बाद मेवालाल किसी तरह अपने घर पहुंचे, जहां उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलने पर महराजगंज जिले के पनियरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। घटनास्थल गुलरिहा थाना क्षेत्र में होने के कारण बाद में गुलरिहा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मृतक की पत्नी ने गुलरिहा पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। विसरा सुरक्षित रखा गया है।मेवालाल प्रजापति मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी मौत से पत्नी राजमती और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में नौ साल का बेटा अंश और चार बेटियां हैं। इनमें दो बेटियों की शादी हो चुकी है। घर की जिम्मेदारियां संभालने वाले मेवालाल की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में भी मातम पसरा है।